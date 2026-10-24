OM : Bruno Genesio n’en veut pas à Neal Maupay et Angel Gomes !
Malgré la défaite de l’Olympique de Marseille sur la pelouse du Sturm Graz (1-0) en Coupe d’Europe, Bruno Genesio ne souhaite pas accabler Neal Maupay et Angel Gomes. Les deux joueurs avaient pourtant été remplacés dès la mi-temps, alors que les Marseillais étaient menés depuis la 13e minute après un but de l’ancien Rémois Oumar Diakite. Un choix qui pouvait ressembler à une sanction, mais que l’entraîneur olympien a tenu à relativiser en conférence de presse. « J’ai sorti deux joueurs, en l’occurrence Neal Maupay et Angel Gomes. Il aurait pu y en avoir d’autres. Je n’étais pas satisfait de ce que je voyais en termes d’engagement. C’était un problème collectif », a-t-il expliqué. Pour Genesio, les difficultés rencontrées en Autriche ne peuvent donc pas être imputées uniquement aux deux joueurs.
Le technicien français a même tenu à leur apporter publiquement son soutien, malgré son mécontentement concernant la prestation de son équipe. « Je peux admettre et comprendre qu’on rate des choses. Mais on a beaucoup trop manqué dans l’engagement. C’est essentiel en Coupe d’Europe. Mais il ne faut pas stigmatiser les deux joueurs », a-t-il insisté. Conscient que certains éléments de son effectif ont besoin d’être accompagnés pour retrouver leur meilleur niveau, Genesio a également rappelé l’importance de la confiance : « Il faut se rappeler le parcours de certains joueurs qui sont à l’OM, ils ont besoin de confiance pour améliorer la performance. » Malgré les changements effectués à la pause, Marseille s’était finalement incliné sur la plus petite des marges. Une défaite dont l’entraîneur olympien préfère retenir la responsabilité collective plutôt que de désigner deux coupables.
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