PSG-Bayern : est-ce le meilleur match de l’histoire ?

OUI

Oui, bien sûr que oui ! Qui n’a pas vibré devant ce PSG-Bayern d’anthologie, ponctué par 9 buts ? Personne, hormis peut-être quelques tacticiens frileux qui pointeront du doigt les carences défensives. Mais la tornade offensive à laquelle on a assisté est assumée par les deux entraîneurs, Luis Enrique et Vincent Kompany, qui acceptent le déséquilibre structurel dans le but de déstabiliser l’équipe adverse. Et c’est cela qu’on encense ce mercredi, cette volonté d’abattre l’adversaire par le jeu, toujours le jeu.

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On a donc vu un déploiement d’énergie inédit, de l’aveu même des entraîneurs et des joueurs à l’issue de la rencontre, des courses dans tous les sens, des buts fabuleux, des joueurs offensifs au sommet (Dembélé, Kvaratskhelia, Diaz, Olise, Kane) et une intensité rare. Voir le meilleur gardien du monde, Manuel Neuer, encaisser 5 buts, des défenseurs de classe mondiale se faire balader (Nuno Mendes face à Olise en première période) n’est pas habituel et dit tout de la folie de la rencontre.

Tout le monde s’accordait à le dire avant le match, il s’agissait bien d’un affrontement entre les deux meilleures équipes européennes de la saison, et tout le monde espérait un match de qualité. Il aurait donc été facile d’être déçu, mais c’est l’inverse qui s’est produit. Deux équipes qui produisent du jeu sans jamais s’arrêter, une dramaturgie remarquable avec des équipes qui se rendent coup par coup, et une ambiance incandescente.

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A-t-on déjà vu mieux que cela ? Non, et la majorité le pense, comme le démontre le sondage ci-dessous. Ce n’est pas qu’en France d’ailleurs, puisque le Oui l’emporte aussi en Angleterre sur un sondage de Skysports, à hauteur de 61%. Espérons que les pontes de la FIFA ont regardé le match, et rangeront bien au fond de leur armoire leurs idées les plus farfelues pour dépoussiérer un football devenu soi-disant ennuyeux. That’s football !

PSG-Bayen est-il le plus beau match de l'histoire de la Ligue des Champions ? Oui, un spectacle fabuleux, des buts splendides, un football total Non, les défenses ont coulé, et il y a déjà eu mieux dans l'histoire Partage ta réponse Génération de l'image en cours

NON

Non, nous ne sommes pas là pour faire les aigris de service, et personne ne nie la qualité et la beauté du spectacle offert mardi soir par les deux équipes. Mais le plus beau match de l’histoire ? La concurrence est quand même immense. Déjà, il s’agit là d’un match aller, et il n’y a pas la dramaturgie d’un match retour, avec un qualifié heureux et un éliminé déçu. Tout reste à faire, et dans ce cadre, le match retour pourrait surpasser, à ce niveau, l’intensité de l’aller.

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La Ligue des Champions a offert tant de matches épiques, tant de rebondissements, tant d’émotions qu’il parait impossible de faire de ce PSG-Bayern le plus grand match de l’histoire. Que dire de la remontada alors, le retournement le plus dingue en Ligue des Champions ? Le souvenir est forcément moins agréable pour les supporters parisiens, mais le 6-1 du 8 mars 2017, les trois buts inscrits à partir de la 88e minute, est presque incomparable, quand bien même entaché par des décisions arbitrales douteuses. Que dire aussi de la finale légendaire entre l’AC Milan et Liverpool, et la remontée fantastique des Reds en deuxième période (3-3) ?

En termes de qualité de jeu, la Ligue des Champions offre très régulièrement du grand spectacle, entre les équipes les plus en forme du continent. Le spectacle offert par l’Ajax Amsterdam sur la pelouse du Real en 2019 avec une victoire inattendue 4-1, la folle remontée de Tottenham face à ce même Ajax la même année avec le triplé de Lucas Moura, le Liverpool-Barcelone de la même année, encore, avec le 4-0 en demi-finale retour, ou plus récemment la double confrontation exceptionnelle en demi-finale la saison passée entre l’Inter et le Barça… Autant de matches entrés dans la légende de la C1, au même titre que les nombreux scénarios fous signés par le Real Madrid en 2022, face au PSG, à Chelsea et à Manchester City.

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Qualifier le PSG-Bayern Munich de meilleur match de l’histoire, c’est peut-être aller vite en besogne, réagir à chaud, oublier que les défenseurs et les gardiens peuvent aussi susciter l’admiration (Donnarumma et Sommer la saison passée). Le PSG-Bayern, c’est la prime à l’offensive, le respect absolu porté par les deux entraîneurs à leurs principes, la volonté de dominer son adversaire par le jeu, la quête enragée de la victoire, sans aucun doute. Et c’est déjà pas mal !