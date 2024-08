Le Bayern Munich prête Bryan Zaragoza à Osasuna

https://fcbayern.com/en/news/2024/08/fc-bayern-loan-bryan-zaragoza-to-osasuna

FC Bayern loan Bryan Zaragoza to Osasuna

FC Bayern attacker Bryan Zaragoza has joined Spanish La Liga club CA Osasuna on loan until the end of the season. Full details here.