Juan Bernat est toujours dans les petits papiers du Barça

La situation de Juan Bernat (27 ans) est compliquée à gérer pour le PSG. Blessé au genou depuis septembre, l'Espagnol ne retrouvera pas les terrains avant le printemps et pourrait même ne plus jouer du tout de la saison si sa récupération prend plus de temps que prévu. Problème, et alors qu'il sortait de deux premières saisons vraiment convaincantes à Paris, il arrive en fin de contrat au mois de juin.

Évidemment, cette situation interpelle et d'autres clubs sont à l'affût, comme le Barça. Intéressée de longue date par le profil du latéral gauche, l'écurie catalane a toujours le joueur dans son viseur rappelle Mundo Deportivo. Le PSG est prévenu même s'il part avec une longueur d'avance puisque le joueur s'est déjà dit ouvert à une prolongation. Mais il ne faudra pas traîner...