Espagne : fin du football semi-pro et amateur

Alors que la Liga pousse au maximum pour que la compétition reprenne, avec un Javier Tebas qui n'hésite pas à se montrer confiant dans ses différentes sorties médiatiques, la Fédération Espagnole s'apprête elle à mettre fin à ses compétitions amateur et semi-pro.

Comme l'explique la Cadena SER, la Segunda B (la D3) et toutes les compétitions en-dessous vont être annulées, sans promotions ni relégations. En revanche, en cas d'amélioration de la situation sanitaire, la possibilité de jouer des play-offs de montée et de créer un cinquième groupe en D3 (il y en a 4 actuellement) sera étudiée. Le championnat de football féminin, qui dépend aussi de la Fédération, devrait aussi être annulé définitivement. Seules la Liga et la deuxième division, les deux divisions professionnelles qui dépendent de la ligue, ont donc des chances de reprendre.