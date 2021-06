Inter : quel mercato pour Lautaro Martinez ?

La suite après cette publicité

Le Scudetto et la qualification en Ligue des Champions n'y changent pas grand-chose, l'Inter est dans une situation économique des plus délicates. Et pour arranger les choses, le club lombard entend vendre. En quantité. En qualité aussi. Plus forte valeur marchande de l'effectif, Achraf Hakimi (22 ans), suivi par le Paris SG et Chelsea, sera notamment sacrifié.

Qu'en sera-t-il pour Lautaro Martinez (23 ans), sous contrat jusqu'en juin 2023 ? La question mérite d'être posée alors que ses prétendants présumés - l'Atlético de Madrid, le FC Barcelone ou le Real Madrid - se montrent plutôt calmes ces dernières semaines. Son représentant Alejandro Camaño, interrogé par Radio Colonia AM 550, a laissé toutes les portes ouvertes. Avec l'Inter d'abord.

Prolongation ou départ

«Je pense que l'Inter est en position de force pour Lautaro. Tout le monde ici veut qu'il reste, parce qu'il est considéré comme un champion, un buteur. (...) Nous devons travailler sur la question de la prolongation de Lautaro, mais la situation n'est pas encore claire», a-t-il expliqué avant de poursuivre, à l'attention du marché visiblement. «Ce qui régit le monde, ce sont les bilans financiers. Si l'Inter devait lâcher Lautaro, ce ne serait pas pour un petit montant. Les prix, qui il y a deux ans étaient normaux, ont changé avec la Covid. Mais il n'y a encore rien de concret».

Une chose est sûre, son protégé d'international argentin (24 sélections, 11 réalisations), actuellement présent à la Copa América avec l'Albiceleste, aura clairement son mot à dire. «On verra aussi ce que veut Lautaro, il a 23 ans et son avis est très important. Je pense qu'il peut devenir l'un des plus grands joueurs d'Europe, il n'a que 23 ans. Où qu'il joue, il a toutes les cartes en main pour être l'un des meilleurs du monde», a conclu le représentant. Tout reste donc possible pour le mercato de Lautaro.