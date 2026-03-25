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CdM 2026 : les supporters sénégalais et algériens devront payer 15 000 $ pour aller aux Etats Unis

Par Valentin Feuillette
1 min.
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La perspective de la Coupe du Monde 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique pourrait coûter extrêmement cher à certains supporters africains. Dans le cadre d’un nouveau dispositif baptisé « Visa Bond Pilot Program », mis en place par l’administration de Donald Trump, les ressortissants d’une cinquantaine de pays doivent désormais verser une caution pouvant atteindre 15 000 dollars pour obtenir un visa touristique ou d’affaires (B-1/B-2) afin d’entrer aux États-Unis. Parmi ces pays figurent notamment l’Algérie et le Sénégal, deux nations majeures qui seront présentes lors du Mondial. Cette caution, remboursable uniquement si le visiteur quitte le territoire américain avant l’expiration de son visa, s’ajoute aux coûts déjà élevés du tournoi entre les billets, le transport et l’hébergement, rendant le déplacement particulièrement difficile pour de nombreux supporters.

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La mesure concerne également d’autres pays qualifiés comme la Tunisie ou la Côte d’Ivoire. Chaque voyageur doit payer la caution individuellement, ce qui signifie qu’une famille pourrait devoir avancer plusieurs dizaines de milliers de dollars. Si la FIFA tente en coulisses d’obtenir des exemptions pour les joueurs, les entraîneurs et les officiels des délégations nationales, aucune dérogation n’est envisagée pour les fans. Cette situation pourrait donc limiter fortement la présence de supporters venus de ces pays, malgré les promesses d’un tournoi « le plus inclusif de l’histoire » régulièrement mises en avant par le président de la FIFA, Gianni Infantino.

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