Tottenham a porté un maillot inédit face à Sheffield

À l'occasion de leur victoire 4-0 face à Sheffield United pour le compte de la 34ème journée de Premier League, les joueurs de Tottenham ont porté un maillot spécial pour soutenir une organisation caritative.

Alors qu'ils sont habituellement vêtus d'une tenue où le logo de l'AIA ressort au centre du maillot, les Spurs ont cette fois porté un maillot avec le logo de l'ISF Cambodia. L'ISF Cambodia est une organisation caritative aidant les enfants défavorisés au Cambodge en leur apportant des soins ainsi qu'un accès à l'éducation et à la pratique du sport.

La suite après cette publicité

We shall wear special edition match shirts supporting ISF Cambodia during our home match against Sheffield United on Sunday.



More information ⤵️#THFC ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 29, 2021

Dans le cadre du partenariat à long terme avec l’AIA, le club londonien souhaite promouvoir la santé et le bien-être dans toute la région Asie-Pacifique. Ce maillot spécial avait aussi pour but de sensibiliser les spectateurs. Il faut savoir qu'au Cambodge, 49% des enfants vivent dans une pauvreté multidimensionnelle et n'ont pas accès aux soins et à l'éducation. L'ISF tient un programme de football permettant à des milliers d’enfants de toutes capacités de pratiquer leur passion. C'est aussi la première organisation du pays qui offre des opportunités aux joueurs handicapés et séropositifs.

En lien avec l'AIA depuis 2017, l'ISF a déjà bénéficié de l'aide de Tottenham pour le développement du football. Ce week-end, les Spurs ont remis ça lors de leur victoire face à Sheffield. Les maillots portés par les joueurs ont été dédicacés et seront vendus aux enchères dès le 5 mai dans le but de collecter des fonds pour l'ISF mais aussi pour la Fondation Tottenham Hotspur qui représente la branche caritative du club se consacrant à créer des opportunités qui changent des vies à travers sa communauté locale.

« Les fonds recueillis seront non seulement acheminés vers ces enfants, mais contribueront indirectement à sensibiliser davantage les Cambodgiens au fait que nous faire beaucoup plus en tant que société pour améliorer le bien-être des jeunes défavorisés du pays », a déclaré Pauline Teoh, Directrice Générale d’AIA Cambodge. Après Lionel Messi et sa paire de chaussures vendue aux enchères pour venir en soutien aux enfants malades, c'est une nouvelle belle initiative que l'on voit dans le monde du football.