Menu Rechercher
Commenter 4
Coupe du Monde

Les Bleus enfin épargnés par la météo avant d’affronter le Maroc

Par Sasha Nahon
1 min.
Doué et Barcola @Maxppp
France Maroc
winamax
1 1.55 N 4.00 2 6.50 bonus 100€

L’équipe de France devrait retrouver des conditions météorologiques clémentes pour son quart de finale de Coupe du monde face au Maroc, ce jeudi à Boston. Contrairement aux précédentes rencontres marquées par les orages ou une forte chaleur, les Bleus évolueront sous une température annoncée de 29 degrés et sans risque d’orage rapporte L’Equipe.

La suite après cette publicité

Après avoir affronté des conditions très différentes depuis le début du tournoi, avec notamment des intempéries lors du match contre l’Irak et une forte chaleur à Philadelphie face au Paraguay, les joueurs de Didier Deschamps devraient bénéficier d’un environnement plus stable. Les températures attendues sont proches de celles rencontrées lors du premier match de la compétition face au Sénégal, tandis que la dernière séance d’entraînement des Bleus s’était déroulée mardi sous la pluie.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
France

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
France Flag France
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier