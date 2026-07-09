Les Bleus enfin épargnés par la météo avant d’affronter le Maroc

L’équipe de France devrait retrouver des conditions météorologiques clémentes pour son quart de finale de Coupe du monde face au Maroc, ce jeudi à Boston. Contrairement aux précédentes rencontres marquées par les orages ou une forte chaleur, les Bleus évolueront sous une température annoncée de 29 degrés et sans risque d’orage rapporte L’Equipe.

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Après avoir affronté des conditions très différentes depuis le début du tournoi, avec notamment des intempéries lors du match contre l’Irak et une forte chaleur à Philadelphie face au Paraguay, les joueurs de Didier Deschamps devraient bénéficier d’un environnement plus stable. Les températures attendues sont proches de celles rencontrées lors du premier match de la compétition face au Sénégal, tandis que la dernière séance d’entraînement des Bleus s’était déroulée mardi sous la pluie.