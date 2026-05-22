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Coupe de France

Des supporters niçois impliqués dans des bagarres à Paris

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Les Ultras Niçois lors d'OGCN-Reims @Maxppp

Nouveau triste épisode dans le feuilleton des dérapages des ultras. Alors que se profile ce vendredi soir la finale de la Coupe de France entre le RC Lens et l’OGC Nice au Stade de France, de violentes bagarres ont éclaté dans les rues de la capitale jeudi soir. Elles impliquent visiblement des supporters niçois, et ont donné lieu à l’interpellation de 65 personnes, avec des placements en garde à vue. Six blessés, dont un grièvement, sont recensés ce vendredi matin.

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Samuel C.Busutil
Canal saint martin 75010 Paris 21/05/2026
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Dès hier soir, on pouvait voir quelques posts sur les réseaux sociaux documentant les rixes au niveau du canal Saint-Martin, avec notamment la dégradation d’un bar. Il pourrait s’agir de tensions entre ultras. Le match de ce soir est d’ailleurs redouté par les autorités, dont le risque a été classé à 3 (sur 5).

Pub. le - MAJ le
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