Le multiplex de Bundesliga de ce samedi s’annonçait particulièrement animé, avec cinq rencontres programmées à 15h30. L’affiche la plus attendue opposait le Borussia Mönchengladbach, en difficulté à la 18e place, au Borussia Dortmund, dauphin du championnat. Un duel qui a finalement tourné à l’avantage des Marsupiaux grâce à une réalisation tardive de Nmecha (80e). De son côté, le Bayer Leverkusen, cinquième, recevait Paderborn. Les locaux n’ont pas tremblé avec une large victoire (4-0) et un doublé de l’ancien Lyonnais, Afonso Moreira.

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Les autres rencontres mettaient aux prises l’Eintracht Francfort et Hoffenheim, deux équipes proches au classement et c’est Francfort qui a tiré son épingle du jeu avec un but de Burkardt dans le premier acte. Enfin, le promu Elversberg a chuté (0-1) face à Fribourg. Au classement, Dortmund prend la tête et devance le Bayern, Fribourg et Leipzig, tombeur de l’Union Berlin (5-1).

Tous les résultats de 15h30

Bayer Leverkusen 4-0 Paderborn : Moreira (14e, 47e), Schick (51e) et Fernandez (59e)

Borussia M’Gladbach 0-1 Borussia Dortmund : Nmecha (80e)

Eintracht Francfort 1-0 Hoffenheim : Burkardt (25e)

Elversberg 0-1 Fribourg : Matanovic (68e)

Union Berlin 1-5 RB Leipzig : Aebischer (41e) / Nusa (18e, sp), Rômulo (50e), Gruda (72e), Reitz (76e) et Baku (89e)