Liga : Vedat Muriqi compte bien gâcher encore un peu plus la fin de saison de Kylian Mbappé !

La fin de saison de Kylian Mbappé est plutôt maussade. Nul doute que le Français s’imaginait, il y a quelques mois, être encore en course pour remporter la Liga et la Ligue des Champions à ce stade de la saison. Mais le Real Madrid n’a plus rien à jouer, et son image s’est considérablement dégradée auprès de l’opinion publique madrilène. Il ne pourra même pas se rattraper lors du Clasico. Seule satisfaction pour lui jusqu’ici : il est encore en tête du classement du Pichichi - le meilleur buteur de Liga.

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Seulement, l’international tricolore risque même de perdre cette distinction, plus honorifique qu’autre chose il faut dire. Effectivement, Vedat Muriqi arrive très fort derrière lui. Ce dimanche, le Kosovar a inscrit un but qui a permis à Majorque d’obtenir un point contre Villarreal (1-1). Son vingt-deuxième but de cet exercice 2025/2026 en Liga, alors que Kylian Mbappé en compte vingt-quatre.

Direction un gros club cet été ?

Il faut dire que l’ancien de la Lazio porte Majorque à bout de bras. Il a inscrit plus de la moitié des buts de la formation insulaire, qui a fait trembler les filets à quarante-trois reprises au total. Des statistiques démentielles, surtout pour un joueur évoluant dans une équipe de bas de tableau, quinzième deux petits points au-dessus de la zone rouge. Autant dire qu’il est tout à fait envisageable de l’imaginer égaler ou même dépasser Mbappé lors des trois dernières, surtout que le Français ne semble pas totalement remis de ses pépins physiques et que sa participation aux rencontres du Real Madrid face à Oviedo, contre Séville puis l’Athletic est incertaine.

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Joueur particulièrement puissant dans le jeu aérien - étant un des meilleurs du monde dans ce domaine - Muriqi a donc trois rencontres pour sauver son équipe de la relégation à base de buts, affichant toute sa hargne sur le terrain. C’est d’ailleurs son objectif principal, et terminer devant Kylian Mbappé ne servira pas de lot de consolation si son équipe chute en deuxième division… Et cet été, de nombreux clubs devraient venir toquer à sa porte. Il a même été question d’un intérêt du FC Barcelone récemment, ainsi que d’offres de gros clubs turques et italiens. Les prochaines semaines s’annoncent donc passionnantes pour lui !