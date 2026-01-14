Menu Rechercher
Coupe de France

CdF : ce qu’a dit le PSG au président du PFC

Pierre Ferracci, le président du Paris FC @Maxppp
PSG 0-1 Paris FC

Dominer n’est pas gagner. Le PSG l’a appris à ses dépens avant-hier lors du 16e de finale de Coupe de France au Parc des Princes contre son voisin du PFC. En manque de réalisme malgré sa supériorité technique, le champion d’Europe a été surpris en fin de rencontre par un but d’Ikoné et a fini par s’incliner 1-0. Au lendemain de cet exploit inattendu, le président du PFC, Pierre Ferracci est revenu dans Le Parisien sur les coulisses de cette folle soirée, et notamment ce que lui avait dit les dirigeants du PSG.

«Nasser (Al-Khelaïfi) n’était pas au match mais il m’a envoyé un message de félicitations. Campos (conseiller sportif du PSG) et Melero (directeur général) nous ont félicités aussi, même s’ils étaient déçus, comme Sarkozy…, sourit celui qui est en poste depuis 2012. Mais on a des rapports corrects et de qualité avec le PSG. Il n’y a pas de sujet avec ça. Maintenant, ils ont le championnat et la Ligue des Champions pour se rattraper.»

Voir tous les commentaires (23)
Coupe de France
PSG
Paris FC

