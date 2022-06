Chelsea : le transfert de Jules Koundé est en danger

La suite après cette publicité

Des Bleus aux Blues ? Durant ce mois de juin, Jules Koundé a rejoint l'équipe de France. Didier Deschamps a de nouveau fait confiance au polyvalent défenseur central, qu'il a aligné dans une défense à trois comme au poste de latéral droit. Et c'est justement en tant qu'arrière qu'il a débuté hier soir le match face à la Croatie (défaite 1-0). Dépassé défensivement et pratiquement inexistant offensivement, l'ancien joueur de Bordeaux a prouvé une nouvelle fois qu'il n'était pas forcément à l'aise à ce poste. Ce qui est inquiétant à quelques mois du Mondial, où DD n'a pas de certitudes et cherche des solutions.

Une sale soirée donc pour Jules Koundé, remplacé à la mi-temps par Benjamin Pavard et qui a reçu la note de 3 pour son match de la part de la Rédaction FM. Mais la galère a continué pour lui après la rencontre. En effet, Deschamps a fait une annonce importante au sujet du joueur de 23 ans. « Je sais très bien sa condition athlétique aujourd'hui (sic). Dès demain, il aura une intervention (chirurgicale, NDLR) car il a un problème qui date d'il y a plusieurs mois.» L'Equipe explique qu'il s'agit d'un problème aux ischios que le joueur traîne depuis de longs mois, lui qui a joué blessé.

Séville calme tout le monde

Le défenseur va donc passer sur le billard ce mardi. Mais on ne connaît pas encore la durée de son indisponibilité. Séville a toutefois indiqué via un communiqué de presse qu'il serait apte pour la reprise. «Jules Koundé subit aujourd'hui une opération programmée à Bordeaux. Comme prévu depuis plusieurs semaines, Jules Koundé va être opéré ce mardi à Bordeaux d'une gêne mineure à l'anneau inguinal gauche. En principe, si tout se passe comme prévu, l'international français sera disponible pour débuter la saison 2022/23». AS indique que ce type de blessure demande 1 à 3 mois d'arrêt.

Mais le Français est jeune et pourrait se remettre sur pieds rapidement dans le meilleur des cas. Malgré tout, cette gêne physique ne tombe pas au meilleur moment puisque Koundé est concerné par un transfert. Ce n'est pas un secret, Xavi rêve de le faire venir au FC Barcelone et d'en faire un titulaire en puissance. Mais le footballeur né en 98 donne sa priorité à Chelsea, où il souhaite collaborer avec Thomas Tuchel avec lequel il aurait déjà échangé. Là-bas, il viendrait renforcer un secteur défensif dépeuplé après les départs d'Antonio Rüdiger et Andreas Christensen.

Chelsea s'inquiète

Mais la blessure de Koundé n'a pas rassuré les Blues, qui ont besoin d'un défenseur opérationnel de suite. Le Daily Mail explique que les Londoniens sont toujours sur le coup mais que le flou régnant autour de la blessure du joueur, qui va subir une intervention chirurgicale, pourrait mettre un frein à un transfert cet été. Le club suit donc d'autres joueurs, comme De Ligt ou Skriniar. Même constat pour The Athletic qui indique que ce pépin physique pourrait impacter son avenir. De son côté, AS va un peu plus loin et explique que «son transfert à Chelsea est en marche mais en danger».

Le média ibérique assure que cette blessure peut affecter son avenir mais surtout le prix de son transfert. Séville et Chelsea, qui était au courant de la gêne du joueur, discutaient d'une opération d'environ 60 millions d'euros, sans compter les bonus éventuels. Mais avec cette opération, AS indique que les conditions de vente pourraient bien être revues à la baisse. Ce qui ne fait pas les affaires des Andalous, qui espèrent récupérer entre 60 et 70 millions d'euros grâce au Français. De plus, Monchi ne peut pas boucler les dossiers en défense (le club veut au moins 3 défenseurs centraux) tant que Kounde n'a pas été vendu. L'inquiétude est grande donc pour les Espagnols comme le joueur, dont le transfert chez les Blues avait déjà échoué l'an dernier.