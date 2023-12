PSG : Luis Enrique et Luis Campos, les coulisses d’une relation redoutée

La répartition des tâches. Voici une donnée essentielle à l’heure d’évoquer le monde professionnel et l’efficacité d’une entreprise. Au Paris Saint-Germain, le poids du passé semble d’ailleurs avoir insufflé une nouvelle dynamique. Loin du flou artistique - déjà aperçu ces dernières saisons - dans l’organigramme du club de la capitale, l’actuel leader de Ligue 1 est aujourd’hui plus structuré. Symbole de cette avancée ? La relation, pourtant si redoutée, entretenue entre Luis Enrique, coach des Rouge et Bleu, et Luis Campos, conseiller sportif des champions de France en titre. Réputés pour leur caractère affirmé et leur volonté d’imposer leurs idées, l’Espagnol et le Portugais connaissent, à ce titre, une cohabitation globalement saine.

Dans cette optique, L’Equipe rappelle, ce samedi matin, que les deux hommes, qui s’étaient déjà croisés par le passé, se vouent un respect mutuel, sans pour autant être amis. Conscients de leur CV respectif, les deux dirigeants parisiens n’entretiennent, cependant, que des relations strictement professionnelles mais respectent leur champ d’action. Une clarté permettant, aujourd’hui, aux Parisiens d’évoluer dans un cadre plus apaisé et très éloigné des déboires connus à l’époque du duo Thomas Tuchel - Antero Henrique (puis Leonardo). Ainsi, le quotidien français dévoile, dans son édition du jour, la recette de cette entente observée et les coulisses sont assez simples : chacun son terrain.

Luis Campos s’est recentré sur le mercato !

Focalisé sur la partie compétition, Luis Enrique, qui ne souhaite pas «faire de politique», s’occupe alors personnellement du style de jeu, de l’organisation tactique, des compositions d’équipe ou encore des séances d’entraînement. Aidé par son staff, l’ancien sélectionneur de la Roja donne les ordres mais ne doit pas gérer une éventuelle pression de Luis Campos. S’il reste proche du groupe professionnel, l’ex-conseiller de l’AS Monaco n’a, en effet, plus la même posture que sous l’ère Christophe Galtier. Une implication moindre dans les choix du vainqueur de la Ligue des champions 2015 qui rendrait d’ailleurs désormais impossible le bis repetita de la scène vécue le 19 février dernier face à Lille (4-3) où Campos n’avait pas hésité à descendre dans la zone du staff pour épauler Galtier…

Concentré sur la partie mercato, le natif d’Esposende gère lui l’évolution du projet sportif, et ce sans la moindre influence de Luis Enrique (bien que ce dernier ait soufflé le nom d’Arnau Tenas car il voulait un gardien excellent au pied). En étroite collaboration avec Nasser al-Khelaïfi, le dirigeant de 59 ans est, à ce titre, à l’origine de cet «effectif plus jeune, plus français et moins 'bling-bling’». Très actif lorsque le marché des transferts ouvre ses portes, le Portugais cible les besoins, multiplie les propositions et flaire les bonnes affaires. Le reste de l’année et à l’instar de sa récente invitation à l’école d’économie de la Sorbonne, il enchaîne voyages, supervisions et rendez-vous. Attachés à leurs tâches respectives, les deux hommes se retrouvent cependant autour de certains sujets, tels que la discipline. L’Equipe précise, en ce sens, qu’ils sont capables d’organiser une réunion à trois avec un joueur pour évoquer ces questions. Une répartition des tâches jusqu’alors efficiente et bénéfique pour le PSG…