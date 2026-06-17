CdM 2026 : la RD Congo empoche un point historique et frustre le Portugal

Après une préparation particulière marquée par des alertes météorologiques, le Portugal, sous les yeux des parents de Diogo Jota, faisait son entrée dans la Coupe du Monde 2026 avec le statut de candidat sérieux au titre face à une République démocratique du Congo de retour sur la scène mondiale pour la première fois depuis 1974. À Houston, la Seleção de Roberto Martinez s’est présentée dans un 4-3-3 avec Diogo Costa dans les buts, une défense composée de João Cancelo, Tomás Araújo, Renato Veiga et Nuno Mendes, tandis que João Neves, Vitinha et Bruno Fernandes animaient l’entrejeu. Devant, Cristiano Ronaldo disputait déjà sa sixième Coupe du Monde, devenant d’ailleurs le joueur de champ le plus âgé à jouer un match mondial, épaulé par Bernardo Silva et Pedro Neto. En face, les Léopards de Sébastien Desabre évoluaient dans un système à cinq défenseurs autour de Chancel Mbemba, avec Aaron Wan-Bissaka et Arthur Masuaku sur les côtés. Au milieu, Moutoussamy, Mukau et Kayembe tentaient d’équilibrer les débats derrière le duo offensif composé de Yoane Wissa et Cédric Bakambu. Sur le papier, le Portugal partait largement favori, mais la sélection congolaise comptait bien jouer sa chance à fond.

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Les Portugais ont rapidement mis le pied sur le ballon et ont été récompensés dès le début de rencontre. Trouvé sur un centre précis de Pedro Neto, João Neves a dominé Tuanzebe dans les airs pour ouvrir le score d’une tête croisée imparable (6e, 1-0). Maîtres du jeu avec une possession écrasante, les partenaires de Cristiano Ronaldo ont ensuite tenté d’enfoncer le clou. Nuno Mendes a été repris de justesse par Wan-Bissaka et Mpasi alors qu’il filait au but (18e), tandis que Mbemba s’est montré impérial pour repousser plusieurs offensives portugaises (28e, 32e). Peu à peu, la RDC a gagné en confiance. Kayembe a testé Diogo Costa d’une frappe à ras de terre (33e) avant que les Congolais ne profitent d’une fin de période plus audacieuse. Après une première alerte signée Moutoussamy (45e+3), les Léopards ont trouvé l’ouverture sur un corner parfaitement travaillé. Mukau a combiné avec Masuaku, dont le centre rentrant a trouvé la tête puissante de Yoane Wissa, oublié au marquage, pour remettre les deux équipes à égalité juste avant la pause (45e+5, 1-1), ce qui représente le premier but de l’histoire congolaise au Mondial. Malgré sa domination, le Portugal rentrait ainsi aux vestiaires avec un goût amer.

Cristiano Ronaldo a presque tout raté

Au retour des vestiaires, Roberto Martinez a tenté de relancer son équipe en lançant Francisco Conceição à la place d’un Bernardo Silva discret (46e). La réaction portugaise a été immédiate mais la réussite a continué de fuir les Lusitaniens. Pedro Neto a multiplié les accélérations sans parvenir à faire basculer la rencontre (48e), tandis que Cristiano Ronaldo a souvent été muselé par une défense congolaise exemplaire. Le Portugal a même cru reprendre l’avantage lorsque João Cancelo a réussi un superbe retourné acrobatique après une remise de João Neves, mais le latéral était signalé hors-jeu et son but a logiquement été refusé (55e). Dans la foulée, les Congolais ont bien failli réaliser le coup parfait. Servi dans la surface, Bakambu a pris le dessus sur Bruno Fernandes avant de décocher une frappe qui est venue mourir sur le poteau de Diogo Costa (57e). Ce scénario a semé le doute dans les rangs portugais, d’autant que les Léopards continuaient à poser des problèmes grâce à leurs longs ballons et leurs transitions rapides. La dernière partie de la rencontre a été particulièrement tendue.

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Malgré plusieurs changements avec les entrées de Rafael Leão, Nelson Semedo, Charles Pickel ou encore Joris Kayembe (72e, 75e), aucune des deux équipes n’est parvenue à faire la différence. Ronaldo a manqué une belle opportunité sur un centre de Conceição en ne cadrant pas sa reprise dans la surface (74e), tandis que Mbemba a continué de repousser avec autorité les assauts portugais (66e). Une petite échauffourée entre plusieurs joueurs des deux camps a même illustré la tension grandissante de cette fin de match (67e). Les Portugais ont poussé jusqu’au bout mais se sont heurtés à un bloc congolais héroïque, bien organisé et porté par un excellent Mpasi, malgré l’entrée de Gonçalo Ramos. Au terme d’une rencontre intense et accrochée, les deux sélections se sont finalement quittées sur un nul logique (1-1), ce qui permet aux hommes de Desabre d’enregistrer le premier point de l’histoire des Léopards. Dans ce groupe K, le Portugal et la RDC prennent chacun un point pour débuter leur campagne mondiale. Lors de la prochaine journée, la Seleção tentera de décrocher sa première victoire du tournoi face à l’Ouzbékistan, tandis que les Léopards chercheront à confirmer cette belle performance face à l’un des favoris de la compétition en défiant la Colombie.