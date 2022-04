Bruno Guimarães veut marquer l’histoire de Newcastle

Interviewé par le Daily Mail, le milieu de terrain de Newcastle Bruno Guimarães a évoqué son arrivée chez les Magpies et ses ambitions pour l’avenir. Le Brésilien de 24 ans qui a débarqué en Angleterre en janvier dernier, a notamment adoré l’accueil réservé par les fans à son arrivée. « Je n’arrivais pas à y croire, en deux minutes, j’avais pris 10 photos. C’était incroyable. Je me suis dit : c’est très spécial, tellement différent. J’aime cette passion, cette connexion avec les fans », a expliqué l’ancien Lyonnais.

Le milieu de la Seleçao a aussi évoqué ses objectifs pour l’avenir, lui qui a déjà réussi à s’imposer à Newcastle avec notamment quatre buts et une passe décisives en 13 matches, permettant ainsi au club de revenir à la 9e place Premier League, alors que les Magpies jouaient leur maintien à la trêve. Guimarães veut devenir une légende du club du nord-est de l’Angleterre et même remporter la Ligue des Champions avec sa nouvelle équipe. « Nous devons voir grand. Je crois en moi. Je crois au manager. Quand vous pensez où nous étions... Je n’ai pas eu peur. Je suis dans un grand club et je veux être une légende ici. Je veux créer mon histoire. Je veux créer l’histoire », a déclaré le milieu brésilien.