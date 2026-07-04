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Coupe du Monde

Equipe de France : une température de 70°C enregistrée dans le stade ?

Par Valentin Feuillette
1 min.
Kylian Mbappé est avec Lionel Messi, le meilleur buteur de ce Mondial avec six buts. @Maxppp
Paraguay 0-0 France
winamax
1 13.0 N 2.85 2 1.47 bonus 100€

Une publication du journaliste Saber Desfarges a relancé le débat autour des conditions de chaleur extrêmes à Philadelphie lors de France–Paraguay. Sur son compte X, il évoque une température mesurée sur les sièges du stade proche des 70°C. Une donnée spectaculaire accompagnée d’une image issue d’une application sur le téléphone du journaliste de TF1.

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Si cette mesure impressionne et illustre la difficulté des conditions de jeu, elle ne correspond pas nécessairement à la température ambiante officielle du stade, mais plutôt à une surface exposée directement au soleil. Dans ce contexte pesant, les joueurs de l’équipe de France évoluent dans un environnement particulièrement éprouvant sur le plan physique, alors que des risques d’orages ont aussi été annoncées pour la fin de la rencontre.

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