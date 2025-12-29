Real Madrid : un cador européen a fait une offre pour Franco Mastantuono

Le futur de Franco Mastantuono semble, pour le moment, solidement lié au Real Madrid. Selon MARCA, plusieurs clubs européens, dont Naples, ont manifesté un intérêt pour l’Argentin, allant même jusqu’à se renseigner sur un éventuel prêt. Toutefois, le club madrilène a fermé la porte à toute offre, sans attendre qu’une proposition formelle arrive. Mastantuono est considéré comme une pièce maîtresse de la planification à long terme du Real, la confiance dans son potentiel étant totale. L’investissement de plus de 60 millions d’euros réalisé l’été dernier témoigne des grandes attentes placées en lui.

Mastantuono s’est rapidement imposé à Madrid, en intégrant le onze de départ de Xabi Alonso dès la deuxième journée et en devenant peu après le deuxième plus jeune joueur à débuter en Ligue des champions avec le club. Sa personnalité et ses performances sur le terrain lui ont permis de jouer régulièrement, notamment avec son premier but contre Levante, qui a fait de lui le quatrième plus jeune buteur de l’histoire du Real en Liga à seulement 18 ans et 40 jours. Son importance dans l’équipe a même conduit le club à l’empêcher de participer au Mondial U20 d’octobre dernier, où l’Argentine a atteint la finale sans sa star, qui a été battue par le Maroc. Mastantuono a ensuite été freiné par une pubalgie qui a limité son temps de jeu. Il reste cependant concentré sur sa progression au Real Madrid et son adaptation au football européen. L’année 2026 sera importante avec la Finalissima contre l’Espagne et le Mondial avec l’Argentine. Il pourrait devenir le plus jeune joueur argentin à disputer un match officiel en Coupe du Monde, dépassant Leo Messi.