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Équipe de France : la réaction de Kylian Mbappé à la nomination de Zinedine Zidane

Par Aurélien Macedo
1 min.
Zinedine Zidane @Maxppp

Après le départ de Didier Deschamps suite à 14 ans de mandat à la tête de l’équipe de France, le poste de sélectionneur des Bleus était vacant. Ce n’est désormais plus le cas puisque Zinedine Zidane vient d’être nommé. L’ancien coach du Real Madrid, triple vainqueur de la Ligue des Champions, va débuter le deuxième gros défi de sa carrière.

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Cela débutera le 25 septembre prochain avec un match contre la Turquie. Avant cette échéance, le technicien français va découvrir un nouveau poste. Confirmant Kylian Mbappé comme capitaine des Bleus, Zinedine Zidane a eu un message de soutien de ce dernier suite à sa nomination : «bienvenue chez toi.»

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