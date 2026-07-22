Barça : l’Atlético de Madrid convoque déjà Julian Alvarez

Après un Mondial 2026 qui s’est conclu sur une dure défaite en finale face à l’Espagne, Julian Alvarez va bénéficier de vacances bien méritées. Mais pendant qu’il bronze au soleil, son agent, l’Atlético de Madrid ainsi que le FC Barcelone vont négocier dur un éventuel transfert, alors que les Colchoneros se montrent toujours inflexibles.

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Comme l’indique Marca, les Colchoneros ont d’ailleurs déjà fait savoir à leur attaquant qu’il est attendu à l’entraînement le 10 août prochain, comme les autres joueurs espagnols et argentins de l’Atlético de Madrid qui ont disputé cette finale dimanche. Reste à savoir s’il se présentera, alors que certains médias argentins évoquaient la possibilité de le voir sécher l’entraînement…