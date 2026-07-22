Menu Rechercher
Commenter 12
Liga

Barça : l’Atlético de Madrid convoque déjà Julian Alvarez

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Julián Álvarez, avec l'Albiceleste @Maxppp

Après un Mondial 2026 qui s’est conclu sur une dure défaite en finale face à l’Espagne, Julian Alvarez va bénéficier de vacances bien méritées. Mais pendant qu’il bronze au soleil, son agent, l’Atlético de Madrid ainsi que le FC Barcelone vont négocier dur un éventuel transfert, alors que les Colchoneros se montrent toujours inflexibles.

La suite après cette publicité

Comme l’indique Marca, les Colchoneros ont d’ailleurs déjà fait savoir à leur attaquant qu’il est attendu à l’entraînement le 10 août prochain, comme les autres joueurs espagnols et argentins de l’Atlético de Madrid qui ont disputé cette finale dimanche. Reste à savoir s’il se présentera, alors que certains médias argentins évoquaient la possibilité de le voir sécher l’entraînement…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Atlético
Barcelone
Julián Álvarez

En savoir plus sur

Liga Liga
Atlético Logo Atlético Madrid
Barcelone Logo Barcelone
Julián Álvarez Julián Álvarez
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier