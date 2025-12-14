FC Barcelone : Hansi Flick doit faire face à un nouveau problème

Le FC Barcelone est en train de retrouver son rythme de croisière. Les Catalans sont sur une série de cinq victoires toutes compétitions confondues, et retrouvent des sensations dans le jeu, notamment suite au retour de blessure d’un Raphinha déjà décisif et auteur d’un doublé samedi face à Osasuna (2-0). Portés par le Brésilien, les Blaugranas ont creusé l’écart en tête de la Liga et sont désormais 7 points devant le Real Madrid, qui compte un match de moins en attendant cette confrontation du soir face à Alavés.

La suite après cette publicité

On peut le dire, la situation est plutôt bonne pour le FC Barcelone en ce moment, et les quelques problèmes qui avaient été évoqués en début de saison, concernant la fragilité de la défense et l’attitude de certains joueurs ont été mis de côté. Seulement, Hansi Flick risque de faire face à un autre problème qui risque de venir mettre une sale ambiance dans ce vestiaire plutôt sain.

Nouveau bras de fer

Comme l’indique la Cadena SER, Marc-André ter Stegen, qui vient de signer son retour à l’entraînement après sa blessure, ne compte pas partir. Malgré son statut d’indésirable - et presque de pestiféré - l’Allemand veut continuer son bras de fer avec le club et n’a aucune intention de faire ses valises. Il estime qu’il peut avoir un rôle à jouer dans ce Barça et pense qu’il pourrait avoir des opportunités de prouver sa valeur. Il n’a clairement pas envie de partir, et encore moins sous forme de prêt comme c’était évoqué jusqu’ici.

La suite après cette publicité

Tout comme rejoindre un championnat dit exotique et/ou de seconde zone ne l’intéresse pas du tout. Sous contrat - juteux - jusqu’en 2028, il compte aller au bout de ce bail et c’est clairement un casse-tête pour Hansi Flick qui se serait bien passé de cette affaire qui risque d’envenimer le vestiaire, sachant que MATS fait en plus partie des capitaines et des joueurs les plus puissants en coulisses…