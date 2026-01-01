Metz : le récit glaçant de l’agent de Tahirys Dos Santos brûlé dans l’incendie en Suisse

La nuit du Nouvel An 2026 restera gravée dans les mémoires comme l’une des plus sombres de Crans-Montana. Alors que les habitants et touristes célébraient l’arrivée de la nouvelle année, un incendie dévastateur a éclaté au sein du bar Le Constellation, plongeant la station suisse dans l’horreur. Plus de 40 personnes y ont perdu la vie et une centaine ont été blessées, certaines dans un état critique. Parmi elles se trouvait Tahirys Dos Santos, jeune défenseur prometteur du FC Metz, dont la carrière naissante pourrait se trouver brutalement interrompue par ce drame. Agé de seulement 19 ans, Tahirys profitait de quelques jours de vacances en montagne avec des amis lorsque le feu s’est déclaré. En quelques minutes, sa vie et celle de dizaines d’autres ont basculé dans l’inimaginable. Dans un entretien accordé à nos confrères de RMC Sports, l’agent de Tahirys Dos Santos, Christophe Hutteau, est revenu sur les dernières heures noires passées au chevet du jeune joueur de 19 ans.

«La journée a été particulièrement pénible. En de pareilles circonstances, vous devez essayer de rassurer les parents même si les mots peuvent paraître futiles. Heureusement la direction du FC Metz, que j’ai eue aujourd’hui, a été d’une classe sans nom. Cela fait 40 ans que je suis dans le football, j’ai vécu beaucoup de situations et je dois avouer que l’humanité de ce club m’a particulièrement touché. Je sais que les échanges qui ont eu lieu entre les parents de Tahirys et le président ou le directeur sportif du FC Metz ont été d’une humanité… bravo aux dirigeants du FC Metz. Contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent imaginer, le football n’est pas qu’un milieu d’égocentriques, de nombrilistes, c’est aussi un milieu très humain». Pour le FC Metz, le message est clair avec le respect de la vie privée de Tahirys et de sa famille prime sur tout le reste. Le club s’engage à tenir informé le public en cas d’évolution significative, tout en saluant le courage et la résilience du jeune joueur, déjà remarqué pour ses qualités de capitaine et son engagement sur le terrain avec la réserve messine en National 3.

Transféré au service pour grands brûlés

Les heures qui ont suivi l’incendie ont été éprouvantes pour la famille du jeune joueur. Ses parents ont dû prendre la route depuis la Lorraine dès l’annonce du drame pour rejoindre la Suisse et se tenir au chevet de leur fils. Entre inquiétude et espoir, ils ont été soutenus par le FC Metz, qui a rapidement mis tout en œuvre pour accompagner Tahirys et sa famille dans cette épreuve. Selon Christophe Hutteau, le jeune joueur n’était pas en mesure de parler et de rassurer son entourage : : «je ne me suis pas entretenu avec lui. Il n’était pas en capacité de s’exprimer. J’ai eu ses parents tout au long de la journée, ils m’ont tenu au courant de l’évolution de son état de santé. Ils ont été prévenus ce matin vers 6h30 de ce qui venait de se passer et de l’état dans lequel se trouvait Tahirys. Ils ont pris aussitôt la route depuis la Lorraine pour rejoindre Sion, où il a été hospitalisé. En soirée, il a été transféré à Stuttgart, dans un hôpital en capacité d’accueillir des grands brûlés. Les parents de Tahirys sont actuellement sur la route entre la Suisse et l’Allemagne. Il n’est pas exclu qu’il doive subir, cette nuit, une intervention chirurgicale qui consisterait à une greffe. Il est encore beaucoup trop tôt pour en savoir plus sur ce qu’il va se passer».

Le transfert vers un centre spécialisé représente une étape cruciale dans sa prise en charge, mais l’état de santé du jeune footballeur reste critique. L’agent de Tahirys précise toutefois un léger motif d’espoir : «le gros point positif c’est que contrairement à ce que les médecins avaient imaginé ce matin, il n’a pas été placé sous respiration artificielle donc il a retrouvé une capacité pulmonaire qui lui permet de ne pas être contraint à être mis sous assistance. Il est beaucoup trop tôt pour émettre le moindre diagnostic. Compte tenu du fait qu’il a été transféré dans un service pour grands brûlés, je vous laisse imaginer l’état physique dans lequel se trouve malheureusement Tahirys». Originaire de Mont-Saint-Martin et fortement lié à Longuyon, là où il a débuté le football dès l’âge de 7 ans, Tahirys Dos Santos a gravi les échelons avec patience et détermination. Arrière gauche polyvalent, capable également d’évoluer au milieu ou sur les ailes, il s’était imposé comme un élément majeur des U19 du FC Metz avant de découvrir le National 3 avec la réserve messine.

Au-delà des blessures physiques, c’est l’impact psychologique du drame qui inquiète le plus son entourage : «quand vous voyez un jeune fauché par un tel drame, vous vous dites 'pourquoi lui?' C’est beaucoup trop tôt… j’espère qu’il ne verra pas son rêve brisé. Mais le côté footballistique n’est pas très important aujourd’hui. L’important, c’est qu’il retrouve son intégrité physique et morale. Je crois savoir qu’au delà de la souffrance physique, il y a une vraie souffrance psychologique. le drame, il l’a vécu». En août 2025, il avait été promu capitaine de l’équipe réserve, un rôle qu’il assumait avec sérieux et maturité. Quelques mois plus tard, sa première convocation dans le groupe professionnel pour un match de Coupe de France symbolisait la concrétisation d’un rêve de gamin. Mais cette nuit tragique, alors qu’il profitait de la montagne et de ses amis, son destin a basculé dans l’horreur. Derrière les chiffres et les communiqués officiels se trouvent des vies brisées, des familles en souffrance et des rêves suspendus. Pour Tahirys Dos Santos, la route vers la guérison sera longue et semée d’épreuves, mais le soutien de ses proches et du club constitue un appui crucial dans cette épreuve.