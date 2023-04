Chelsea : une recrue star est furieuse contre Todd Boehly

Rien ne va plus à Chelsea. Outre des résultats décevants, l’ambiance n’est pas très bonne au sein de l’écurie anglaise. Le nouveau propriétaire, Todd Boehly, n’a pas vraiment arrangé les choses. Ce week-end, il a parlé pendant plus d’une heure dans les vestiaires après la défaite face à Brighton. Et il n’a pas mâché ses mots.

Le Daily Mail explique qu’il a notamment pointé du doigt en particulier une star de l’équipe. Son nom n’a pas filtré, mais il s’agit, selon le média anglais, d’un joueur d’expérience recruté au cours des douze derniers mois. En colère, cette recrue n’aurait d’ailleurs pas apprécié les remontrances de Boehly. Elle est "désabusée" et "mécontente" après les propos du boss de Chelsea, qui ne s’est pas fait un ami.

