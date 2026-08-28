Dossier Barcola : l’OL a la rage contre John Textor

Cette fois, c’est réglé. Après trois ans passés au Paris Saint-Germain, Bradley Barcola va quitter la Ligue 1 pour aller découvrir la Premier League sous le maillot de Liverpool. Pour enrôler l’ailier international français de 23 ans, les Reds vont débourser 140 M€, bonus compris. Paris va réaliser la meilleure vente de son histoire et Barcola va devenir le transfert le plus cher de l’histoire d’un club de L1 vers l’étranger.

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De son côté, grâce au mécanisme de solidarité de la FIFA, l’Olympique Lyonnais devrait percevoir entre 4,5 et 5 millions d’euros. Mais selon L’Équipe, les Gones ont d’énormes regrets. À l’époque, c’est John Textor qui avait négocié le transfert de Barcola au PSG en échange de 45 M€ + 5 M€ de bonus. Sauf que l’Américain, novice en matière de transferts, n’avait pas inclus un pourcentage sur une éventuelle revente. Et d’après le quotidien, « les regrets sont grands aujourd’hui dans un club qui aurait bien accueilli avec bonheur quelques millions supplémentaires. »