Khvicha Kvaratskhelia a failli signer à Nice

Avant de rejoindre le PSG et de remporter la Ligue des Champions, Kvaratskhelia avait été approché par l’OGC Nice en 2021-2022. Le milieu offensif géorgien, alors âgé de 20 ans et brillant avec le Rubin Kazan, avait séduit les scouts niçois par sa compréhension du jeu et sa capacité à enchaîner les grosses performances d’après L’Équipe. Mais des difficultés administratives, l’agent non affilié à la FFF et des exigences financières élevées ont empêché le transfert de se concrétiser.

Rapidement, Naples est entré dans la course et a finalisé le transfert à 10 M€ dès l’été 2022, permettant à Kvaratskhelia de se révéler en Serie A et en Europe, notamment lors de l’exercice 2022-2023 où il avait inscrit 14 buts et délivré autant de passes décisives. 3 ans plus tard, désormais au PSG, l’international géorgien retrouvera Nice ce samedi au Parc des Princes, pour la deuxième fois depuis sa première rencontre face aux Aiglons, qui s’était soldée par une victoire 3-1 du club azuréen.