L’Atlético de Madrid n’écarte pas un retour de João Félix

En perdition du côté de l’Atlético de Madrid, Joao Felix a fait le forcing cet été pour rejoindre le FC Barcelone afin de s’offrir un bol d’air et relancer une carrière à l’arrêt. Dans les ultimes instants du mercato estival, l’international portugais a obtenu gain de cause et réalise un début de saison prometteur (3 buts et 3 passes décisives en 14 apparitions, dont 12 titularisations toutes compétitions confondues). Alors que l’ancien buteur du Benfica dispute actuellement la trêve internationale avec le Portugal, son avenir a été évoqué par son ancien président, Enrique Cerezo. Lors d’une interview accordée à «El partidazo de COPE», le patron des Colchoneros n’a pas écarté un retour du Portugais à l’issue de son prêt, visiblement conscient de son regain de forme.

«Il va être l’un des meilleurs joueurs d’Europe. Je lui souhaite bonne chance à Barcelone. Je ne sais pas s’il va revenir. Il a un contrat d’un an et le Barça aura une option d’achat. Si ce n’est pas le cas, il devra retourner à l’Atlético de Madrid», a déclaré le dirigeant espagnol avant de revenir sur sa période délicate à Madrid. «Je ne sais pas. Les joueurs ne sont pas des machines. Peu importe qu’il fasse une grande saison ou non. Il faut prendre un risque et acheter. Peut-être à cause du système de jeu, il ne s’est pas adapté à nous. Mais à Barcelone, d’après ce que je vois, il joue très bien», a-t-il fini par conclure.