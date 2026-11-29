Et si le Borussia Dortmund ôtait le titre de Bundesliga au Bayern Munich cette saison ? Actuellement leader du championnat allemand, avec un match de moins, le BVB peut voir les choses en grand pour les mois à venir. Et si le club de la Ruhr peut se permettre de rêver au titre national, c’est parce qu’il compte dans son effectif de nombreux joueurs performants. Parmi eux, on retrouve Joane Gadou, défenseur central français de seulement 19 ans.

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Arrivé l’été dernier en provenance du RB Salzbourg, le joueur formé au PSG est déjà en train de confirmer que les 20 millions d’euros payés pour ses services étaient une véritable aubaine. Il a déjà plusieurs grosses prestations à son actif cette saison, dont ce match de Ligue des Champions face à Arsenal (1-1), qui lui a d’ailleurs valu une place dans notre équipe type de la journée. En Allemagne, tout le monde est sous le charme du joueur, aussi capable de jouer sur le côté droit, et qui est un défenseur très intelligent et doué balle au pied.

Un des feuilletons du prochain mercato estival

Et on le sait, il risque de ne pas faire de vieux os du côté de la Ruhr… Comme l’indique Sport, le FC Barcelone le suit déjà de très près. Si un transfert cet hiver reste peu probable, tout indique qu’il sera vendu par le Borussia Dortmund l’été prochain, et le média espagnol dévoile un prix de vente de 50 millions d’euros. Un prix a priori plutôt bas, puisque la presse allemande l’estimait plutôt aux alentours des 80 millions d’euros dans ses derniers articles.

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Le Barça apprécie particulièrement le profil de l’international espoirs (3 sélections) et veut profiter de ses bonnes relations avec Dortmund pour griller la politesse aux autres clubs intéressés. Le quotidien ibérique rajoute ainsi que le Real Madrid et de nombreux cadors anglais - le nom d’Arsenal avait déjà fuité - se sont aussi positionnés. Autant dire qu’on va avoir une belle mise aux enchères cet été, avec plusieurs grosses écuries européennes qui cherchent à renforcer leur arrière-garde.