LOSC : la réaction à chaud de Bouaddi après le succès à Marseille

La course à la Ligue des Champions se disputera jusqu’à l’ultime journée. Ce dimanche, les Marseillais ont laissé filer trois points sur leur pelouse face au LOSC (1-2), qui revient désormais à deux points de cette troisième place. Après la rencontre, Ayyoub Bouaddi se félicitait de ce rebond, trois jours après l’élimination en Ligue Europa face à Aston Villa.

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«Elle fait du bien cette victoire, je pense qu’on en avait besoin après la défaite en Europa League, on devait rebondir, on l’a fait. On est très content, on a montré qu’on était une équipe capable de rebondir, on savait qu’on allait jouer un concurrent direct. C’était un match important à gagner, on va essayer de tout donner après la trêve maintenant qu’on est dans la course.»