PSG : Luis Enrique va mettre Achraf Hakimi au repos

Achraf Hakimi ne sera pas du rendez-vous contre l’OM. Le latéral est suspendu après son expulsion face à Strasbourg le week-end dernier et ce n’est pas si mal que ça pour Luis Enrique. En conférence de presse, l’entraîneur du PSG a admis que le Marocain vivait un retour compliqué dans son club, après avoir été longtemps blessé à la cheville puis enchaîné avec la CAN.

«La première chose qu’il doit faire, c’est se reposer. Il a joué beaucoup à la CAN. Il a besoin de repos, de libérer son esprit. Il aura du repos, je ne sais pas combien de jours. Ce sera un joueur décisif pour nous», promet l’Asturien. Depuis son retour de la CAN où il a perdu au terme d’une finale chaotique, le latéral apparaît moins en forme sur le terrain.