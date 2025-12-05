Lille : Bruno Genesio encense Ethan Mbappé

Porté par un but splendide d’Ethan Mbappé (18 ans), pour sa première titularisation de la saison, le LOSC a frappé fort en faisant tomber l’Olympique de Marseille, s’offrant au passage son premier véritable match référence de la saison (1-0). Un succès précieux qui permet aux Dogues de revenir à deux petites longueurs du leader lensois, confirmant leur montée en puissance après un début d’exercice irrégulier.

Après ce nouvel éclair, Bruno Genesio n’a pas caché son admiration pour Ethan Mbappé, dont l’impact ne cesse de grandir : «Ethan Mbappé ? Je l’ai déjà dit, si son corps le laisse tranquille, c’est un joueur qui peut rendre l’équipe meilleure. Son profil est différent des autres attaquants sur le côté, il va très vite et se crée des occasions, fait marquer ou marque à chaque match». De quoi renforcer l’idée que le cadet de la fratrie Mbappé est en train de franchir un cap.