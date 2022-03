Real Madrid : Luka Jovic en a ras-le-bol !

La suite après cette publicité

Les attaquants passent, mais Karim Benzema reste. Au Real Madrid depuis 2009, l'avant-centre français a vu plusieurs concurrents débarquer. Gonzalo Higuain, Emmanuel Adebayor, Chicharito Hernandez ou encore Alvaro Morata, pour ne citer qu'eux, ont tous craqué face au joueur formé à l'Olympique Lyonnais. Une longue liste à laquelle Luka Jovic va s'ajouter. Recruté par les Merengues à l'été 2019 pour 60 millions d'euros, le Serbe devait être la doublure voire le concurrent n°1 de KB9.

Sur le pré, le natif de Bijeljina a vécu une première année difficile avec seulement 8 titularisations en 27 matches toutes compétitions confondues (2 buts et 2 assists). En dehors, il a aussi eu des galères lorsqu'il a brisé les règles de confinement en mars 2020 afin de rentrer en Serbie afin de participer à une fête avec sa compagne. Jovic risquait six mois de prison pour cette affaire. La saison suivante, il n'a été utilisé qu'à 5 reprises (0 but) jusqu'à la trêve.

Jovic doit se contenter de miettes

Trop peu pour le footballeur né en 97. Pour retrouver du temps de jeu et surtout la confiance, il a fait son retour à l'Eintracht Francfort sous la forme d'un prêt au mois de janvier 2021. Après 4 buts en 8 titularisations (18 matches joués), il est retourné au sein de la Casa Blanca avec l'espoir que l'arrivée de Carlo Ancelotti en remplacement de Zinedine Zidane redistribue les cartes. Mais là encore, Luka Jovic a déchanté. Il faut dire qu'il est difficile pour lui d'exister à côté d'un KB9 en feu.

Résultat : il n'a été titularisé qu'à deux reprises en dix-sept apparitions toutes compétitions confondues. Le temps de marquer 1 but et de délivrer 2 passes décisives. Le Serbe doit se contenter de miettes, lui qui a passé seulement 484 minutes sur les terrains. Il n'a d'ailleurs plus été utilisé par Ancelotti depuis le 12 février. L'ancien entraîneur du PSG a d'ailleurs préféré titularisé Rodrygo dimanche lors du Clasico en l'absence de Karim Benzema.

Le Serbe veut partir

Il a aussi opté pour Mariano Diaz au moment de procéder à des changements. La goutte d'eau pour Jovic, pourtant bien présent dans le groupe madrilène. Selon Marca, le Serbe en a ras-le-bol de sa situation. La publication espagnole ajoute que le joueur ne compte pas rester, lui qui n'entre pas dans les plans d'Ancelotti et du club. Il fera donc ses valises cet été, reste à savoir sous quelle forme. Sous contrat jusqu'en 2025, le joueur de 24 ans pourrait être prêté ou vendu. Aucune option n'est exclue.

D'autant que plusieurs écuries sont prêtes à voler à son secours. Certaines se sont d'ailleurs déjà penchées sur son cas en janvier sans aller plus loin. Cette fois-ci, la donne sera différente puisque le joueur veut partir. Arsenal, Everton et l'AC Milan sont cités comme des prétendants sérieux. Il y a aussi le Borussia Dortmund, qui va chercher à remplacer Erling Haaland justement courtisé par les Merengues. Si la piste Adeyemi est prioritaire, Jovic n'est pas écarté. Dans une impasse à Madrid, le Serbe attend donc patiemment que l'été arrive pour prendre la poudre d'escampette et reprendre le fil de sa carrière.