L’opération dégraissage n’est pas terminée à l’OM, l’Espagne s’enflamme pour le retour de Bellingham

L’OM veut encore vendre

L’opération dégraissage n’est pas terminée à l’OM. «Le compte à rebours est lancé» titre L’Equipe, avec le cas de 4 joueurs au premier plan : Ruben Blanco, Pol Lirola, Amine Harit et Neal Maupay sont poussés vers la sortie, et avec des marchés des transferts encore ouverts à l’heure où on parle, des départs sont à prévoir, voire même espérés, à l’OM. Neal Maupay est bien sur le départ, lui qui est arrivé pour pallier la blessure de Faris Moumbagna. «Maupay, l’oublié de l’été» titre même La Provence à ce sujet, l’ancien de Brighton a été courtisé, mais n’a pas été convaincu par les projets présentés à lui.

Bellingham bientôt de retour

À Madrid, on s’enflamme pour le retour de Jude Bellingham, déjà attendu en salle pour la suite de sa rééducation. Il est déjà là titre Marca dans ses pages intérieures, tandis que MD s’interroge sur sa possible présence fin septembre contre l’Atlético de Madrid. En tout cas, son retour prochain va redistribuer les cartes à la Casa Blanca, l’équipe de Xabi Alonso avait trouvé un équilibre qui va être chamboulé pour faire de la place au crack anglais. Un défi de plus pour le coach espagnol, confronté à des problèmes de riche.

L’Angleterre n’a pas convaincu

De l’autre côté de la Manche, on célèbre la victoire 2-0 de l’Angleterre face à Andorre hier soir, «Rice et facile» titre le Daily Star sur sa Une. Un succès étriqué cependant pour un des favoris à la Coupe du Monde et la presse anglaise ne s’est pas fait prier pour dire ce qu’elle en pensait. Une maigre consolation pour le Boss Tuchel titre le Sunday Express, tandis que le MEN ajoute que les Anglais n’ont pas trouvé l’étincelle contre une équipe d’Andorre déterminée. Un but contre son camp pour ouvrir le score, et un but de Declan Rice en seconde période ont suffi, mais cela n’impressionne pas outre mesure la presse européenne. L’Angleterre, au minimum titre Sport en Espagne, l’Angleterre vainc, mais ne convainc pas pour A Bola au Portugal par exemple.