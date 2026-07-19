Coupe du Monde 2026 : l’IA connaît déjà le vainqueur de la finale Espagne-Argentine

Selon les projections du cabinet français d’intelligence artificielle AVISIA, l’Espagne abordera la finale de la Coupe du monde 2026 avec un léger avantage sur l’Argentine. Le modèle prédictif accorde 55 % de chances de victoire à la Roja contre 45 % à l’Albiceleste, faisant des Espagnols les favoris d’une affiche qui ressemble à un choc de générations entre la force collective ibérique et l’expérience des champions du monde en titre. Pour l’IA, la différence se situe avant tout dans la maîtrise collective et la fraîcheur physique. Avec un indice collectif supérieur (80 contre 78) et un réservoir énergétique légèrement plus élevé (76 % contre 73 %), l’Espagne disposerait des armes nécessaires pour imposer son rythme, monopoliser le ballon et user progressivement une sélection argentine contrainte de s’appuyer davantage sur ses cadres tout au long du tournoi.

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L’analyse souligne toutefois que rien ne sera simple face à Lionel Messi et à une Argentine qui conserve des atouts majeurs dans les matchs à très haute pression. L’Albiceleste domine les critères mentaux, historiques et les scénarios de tirs au but, où son avantage est jugé considérable grâce à Emiliano Martínez et à un historique exceptionnel dans l’exercice. C’est précisément pour cette raison qu’AVISIA, collaborateur régulier chez Foot Mercato, estime que la clé de la finale sera la capacité de l’Espagne à faire la différence avant une éventuelle prolongation. Fondé en France, AVISIA est un cabinet spécialisé dans la data, l’intelligence artificielle et l’analyse prédictive. Ses modèles combinent des centaines d’indicateurs liés aux performances collectives, aux individualités, à la fraîcheur physique et aux dynamiques de compétition afin d’estimer les probabilités de résultat des plus grandes affiches sportives. Dans cette finale de rêve, son verdict est clair avec l’Espagne qui part avec une courte longueur d’avance dans la course à sa deuxième étoile.