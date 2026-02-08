Nantes : la réponse sèche d’Ahmed Kantari sur Endrick

Ce samedi soir, l’Olympique Lyonnais s’est imposé sur la pelouse du FC Nantes (1-0). Une victoire précieuse acquise en infériorité numérique après l’expulsion d’Endrick pour un vilain geste. Mais malgré tout, après la rencontre, Paulo Fonseca avait pesté contre cette décision estimant qu’à l’origine Endrick n’était pas assez protégé par les arbitres et qu’il était régulièrement pris pour cible par ses adversaires, encore plus face à Nantes.

Une déclaration que n’a pas apprécié le coach nantais Ahmed Kantari. « Endrick n’est pas assez protégé alors que c’est lui qui met un coup ? C’est mon joueur qui sort blessé ! J’aurais préféré que mon joueur ne sorte pas blessé et que mon joueur puisse subir les petites fautes comme a subi Endrick que le contraire. Et il n’y a pas eu de plan anti-Endrick. Après forcément quand il y a des joueurs de cette qualité, on se charge de les bloquer ».