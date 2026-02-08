Menu Rechercher
Commenter 13
Ligue 1

Nantes : la réponse sèche d’Ahmed Kantari sur Endrick

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Ahmed Kantari sur le banc du FC Nantes @Maxppp
Nantes 0-1 Lyon

Ce samedi soir, l’Olympique Lyonnais s’est imposé sur la pelouse du FC Nantes (1-0). Une victoire précieuse acquise en infériorité numérique après l’expulsion d’Endrick pour un vilain geste. Mais malgré tout, après la rencontre, Paulo Fonseca avait pesté contre cette décision estimant qu’à l’origine Endrick n’était pas assez protégé par les arbitres et qu’il était régulièrement pris pour cible par ses adversaires, encore plus face à Nantes.

La suite après cette publicité

Une déclaration que n’a pas apprécié le coach nantais Ahmed Kantari. « Endrick n’est pas assez protégé alors que c’est lui qui met un coup ? C’est mon joueur qui sort blessé ! J’aurais préféré que mon joueur ne sorte pas blessé et que mon joueur puisse subir les petites fautes comme a subi Endrick que le contraire. Et il n’y a pas eu de plan anti-Endrick. Après forcément quand il y a des joueurs de cette qualité, on se charge de les bloquer ».

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (13)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Nantes
Lyon
Endrick

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Nantes Logo Nantes
Lyon Logo Lyon
Endrick Endrick
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier