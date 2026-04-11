Richarlison ne veut pas prendre son téléphone au Mondial 2026

Dans un entretien accordé à France Football, l’attaquant de Tottenham Richarlison a évoqué l’utilisation des téléphones dans les compétitions internationales. Et l’attaquant brésilien a expliqué que son téléphone avait grandement joué sur ses mauvaises performances lors du Mondial 2022 avec notamment son match face à la Croatie en quarts de finale (1-1, 4-2 t.a.b.).

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« Au Mondial 2022, je me suis retrouvé à devoir gérer des trucs hors football, des soucis de famille, des histoires avec des anciennes copines… C’est pour ça que j’ai été moins bon face à la croatie (match d’élimination du Brésil)… je me suis blessé à la cuisse dès la 5e minute et j’ai joué jusqu’à la 85ème… » Une explication qui ne devrait pas convaincre tout le monde.