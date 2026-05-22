Manchester United annonce la prolongation de Michael Carrick

Un changement bénéfique. Arrivé en janvier dernier en remplacement de Ruben Amorim, Michael Carrick a réussi à redresser la courbe de résultats de Manchester United avec 11 victoires, 3 nuls et 2 défaites en Premier League, pour finir à la 3e place. Les Red Devils ont logiquement décidé de le prolonger.

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«Manchester United est ravi d’annoncer que Michael Carrick restera entraîneur principal de l’équipe première masculine, après avoir signé un nouveau contrat qui court jusqu’en 2028» dévoile le communiqué du club anglais ce vendredi. Une option de prolongation d’une saison est également assortie à ce contrat.