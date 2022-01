PSG - Brest : les compositions probables

La suite après cette publicité

Une nouvelle fois tenu en échec par l'Olympique Lyonnais (1-1) lors de la précédente journée, le Paris Saint-Germain, confortablement installé en tête du championnat de France avec onze longueurs d'avance sur son dauphin niçois, accueille le Stade Brestois 29 (13e, 25 pts) ce samedi à 21 heures. Au Parc des Princes, le club de la capitale aura à cœur de retrouver le chemin de la victoire, lui qui reste sur quatre matches nuls lors de ses cinq dernières rencontres de Ligue 1.

Alors qu'il ne reste plus qu'un mois avant le huitième de finale aller de Ligue des Champions contre le Real Madrid, le PSG espère, en effet, retrouver un peu de confiance face aux Ty' Zefs. Auteurs d'une série impressionnante de six victoires consécutives, les Brestois restent, eux, sur trois matches sans succès avec notamment deux claques reçues contre Montpellier (0-4) et face à l'OGC Nice (0-3). Pour cette rencontre et malgré la nouvelle absence de Lionel Messi, récemment touché par la Covid-19, les Parisiens devraient aligner un onze toujours aussi compétitif.

Sans Messi, le PSG veut retrouver la victoire !

Privé donc de Messi mais également Neymar, Letellier, Franchi, testé positif, ou encore Diallo, Gueye et Hakimi, actuellement au Cameroun pour disputer la CAN, Mauricio Pochettino pourra cependant s'appuyer sur Angel Di María disponible, ainsi que sur Marco Verratti ou encore Sergio Ramos. Dans cette optique, le technicien argentin devrait opter pour un 4-3-3 avec Donnarumma dans les buts, Navas étant lui aussi forfait de dernière minute après avoir contracté le coronavirus... Devant lui, Kehrer, Marquinhos, Kimpembe et Nuno Mendes devraient former la défense à quatre des Parisiens. Dans l'entrejeu, Verratti est fortement pressenti pour débuter aux côtés de Wijnaldum et Herrera. Enfin, sur le front de l'attaque, l'inévitable Mbappé et Di Maria sont annoncés pour soutenir Icardi.

De son côté, Michel Der Zakarian, orphelin de Romain Del Castillo, touché aux adducteurs, Denys Bain et Rafiki Saïd, positifs au Covid-19, et Haris Belkebla qui dispute la CAN avec l'Algérie, pourrait aligner un 4-4-2. Devant Bizot, aligné dans les cages brestoises, Chardonnet, Herelle, Duverne et Pierre-Gabriel sont pressentis pour composer le quatuor défensif. Au milieu, Agoumé et Magnetti devraient être associés à Faivre et Honorat. Enfin, Cardona et Le Douaron pourraient débuter à la pointe de l'attaque du SB29.