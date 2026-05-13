Le PSG se lance sur un transfert à 20 M€

Adopte un Mec. Cet été, le Paris Saint-Germain est sur plusieurs coups. Ce n’est pas un secret, les pensionnaires du Parc des Princes draguent Julian Alvarez. Malgré les informations venues de Catalogne, où on assure que Luis Enrique ne veut pas de l’Argentin, les médias français et espagnols assurent que Lucho a craqué pour l’Araignée. D’autres joueurs ont aussi tapé dans l’œil des champions de France et d’Europe qui ne savent plus où donner de la tête avec tous ses crushs. En Russie, Aleksey Batrakov (Lokomotiv Moscou) et à Matvey Kislyak (CSKA Moscou) plaisent à Luis Campos.

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Le dirigeant portugais s’est aussi laissé séduire par un talent brésilien. Son nom ? Gabriel Mec. Selon RTI Esporte le joueur du Grêmio fait fondre le Paris Saint-Germain. Âgé de 18 ans, ce joueur, qui peut évoluer en tant qu’attaquant ou milieu offensif, est considéré comme un grand espoir de l’écurie auriverde. D’ailleurs, le Grêmio a finalisé une prolongation de son contrat jusqu’en 2031 ces dernières heures. Son bail actuel s’étendait jusqu’en juin 2027. L’objectif de son club était de blinder sa pépite tout en s’assurant de pouvoir le vendre pour un montant élevé.

Le PSG craque pour Mec

Son club estime qu’il pourra le vendre cher d’ici à quelques années ou même avant en raison de son âge, de ses capacités techniques et de son potentiel de progression. Plusieurs écuries européennes ont déjà succombé aux charmes et au talent de Mec. Un footballeur qui totalise 1 but et 2 assists en 29 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Le Paris Saint-Germain est mentionné comme étant le club le plus intéressé par ce joueur technique et créatif, tout en pouvant évoluer à divers postes offensifs.

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Mais l’écurie française devra jouer des coudes puisqu’elle est en concurrence avec Villarreal, Séville, Newcastle, le FC Porto et le Shakhtar Donetsk, qui sont cités parmi ses nombreux courtisans. Pour le moment, RTI Esporte révèle que son club estime son prix à 20 M€. Un montant tout à fait abordable pour le PSG ou d’autres écuries. Il reste à savoir qui aura les arguments sportifs et financiers pour convaincre le Grêmio et le joueur. Ce qui est sûr, c’est que le PSG veut tout faire pour adopter Gabriel Mec.