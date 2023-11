OL : Fabio Grosso était présent à l’entraînement

Dimanche, le match entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais comptant pour la 10e journée de Ligue 1 a été annulé après le caillassage du car lyonnais par des supporters marseillais. Les projectiles lancés par les individus en question ont causé d’impressionnantes blessures à l’entraîneur des Gones, Fabio Grosso. Touché au visage, le technicien italien a écopé de 13 points de suture et d’une ITT de 30 jours.

La veille, le club rhodanien avait annoncé que le champion du monde 2006 ne dirigerait pas la séance d’entraînement organisée à huis clos mardi après-midi. Toutefois, à en croire les informations de L’Equipe, le Transalpin a été aperçu «vêtu d’un survêtement du club et d’une casquette cachant sa blessure» aux alentours de 16 heures en compagnie de ses adjoints et s’est contenté d’assister à l’entraînement depuis le bord de la pelouse. D’après le quotidien sportif, il devrait être à nouveau présent ce mercredi matin avec les joueurs et le reste du staff en marge de la rencontre face à Metz, dans le cadre de la 11e journée du championnat de France.