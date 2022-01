Adil Rami fracasse violemment Jacques-Henri Eyraud

Aujourd'hui sous les couleurs de l'ESTAC, Adil Rami s'est confié dans un entretien accordé à L'Equipe. L'occasion pour le champion du monde 2018 de revenir sur son passage à l'Olympique de Marseille (2017-2019) et notamment de confier avoir souffert du traitement reçu après son départ de la Canebière. Titularisé à huit reprises avec le club de l'Aube, le défenseur central de 36 ans n'a par ailleurs pas manqué de cartonner l'ancien président de l'OM Jacques-Henri Eyraud.

Licencié par l'OM pour faute grave à l'été 2019, Adil Rami qui a dénoncé la rupture de son contrat par l'OM, en juillet 2019, pour faute grave et qui a récemment été débouté par les prud'hommes n'a en effet pas mâché ses mots au moment de parler de l'ex-dirigeant marseillais : «Eyraud... C'est l'homme que je déteste le plus dans le monde du football. Je ne veux pas marcher avec lui, je ne veux pas le rencontrer, lui serrer la main. Ces gens ont des ondes négatives et salissent le football». Ambiance...