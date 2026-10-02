Ligue des Nations : De Bruyne fait briller la Belgique

Après une victoire probante en Italie et une défaite à domicile contre la France, la Belgiqe recevait ce vendredi la Turquie, mauvais élève du groupe 1 avec deux revers initiaux. Et les Diables Rouges n’ont pas mis longtemps à ouvrir la marque. Kevin De Bruyne a enchaîné petit pont et frappe au ras du poteau pour donner l’avantage aux siens. Moins dramatique que face à l’Italie, la Turquie a plutôt bien réagi, mais la Belgique n’est pas passée loin du 2-0 avec un poteau touché par Lukebakio.

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De Bruyne a continué son festival après la pause, avec une frappe enroulée en pleine lucarne (2-0, 59e). Lukaku, entré en jeu, a parachevé le succès belge (3-0, 76e). Grâce à ce succès, la Belgique se positionne à la 2e place du groupe 1. Dans les autres rencontres de la soirée, la Pologne s’est facilement défait de la Roumanie, avec un triplé de Lewandowski.

Les résultats de la soirée :

Ligue A :

Groupe 1 :

France 1-1 Italie : Olise (55e) pour la France ; Bastoni (68e) pour l’Italie

Belgique 3-0 Turquie : De Bruyne (10e, 59e), Lukaku (76e)

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Ligue B :

Groupe 2 :

Hongrie 1-0 Géorgie : Kerkez (35e)

Ukraine 0-3 Irlande du Nord : Brown (9e, 61e), Price (22e)

Groupe 4 :

Pologne 6-0 Roumanie : Lewandowski (24e, sp, 47e, 86e), Ghita (49e, csc), Zielinksi (62e), Bednarek (66e)

Bosnie-Herzégovine 1-1 Suède : Alajbegovic (80e) pour la Bosnie ; Gyokeres (61e) pour la Suède