Menu Rechercher
Commenter 10
UEFA Nations League

Ligue des Nations : De Bruyne fait briller la Belgique

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
De Bruyne avec la Belgique @Maxppp
Belgique 3-0 Turquie

Après une victoire probante en Italie et une défaite à domicile contre la France, la Belgiqe recevait ce vendredi la Turquie, mauvais élève du groupe 1 avec deux revers initiaux. Et les Diables Rouges n’ont pas mis longtemps à ouvrir la marque. Kevin De Bruyne a enchaîné petit pont et frappe au ras du poteau pour donner l’avantage aux siens. Moins dramatique que face à l’Italie, la Turquie a plutôt bien réagi, mais la Belgique n’est pas passée loin du 2-0 avec un poteau touché par Lukebakio.

La suite après cette publicité

De Bruyne a continué son festival après la pause, avec une frappe enroulée en pleine lucarne (2-0, 59e). Lukaku, entré en jeu, a parachevé le succès belge (3-0, 76e). Grâce à ce succès, la Belgique se positionne à la 2e place du groupe 1. Dans les autres rencontres de la soirée, la Pologne s’est facilement défait de la Roumanie, avec un triplé de Lewandowski.

Les résultats de la soirée :

Ligue A :
Groupe 1 :
France 1-1 Italie : Olise (55e) pour la France ; Bastoni (68e) pour l’Italie
Belgique 3-0 Turquie : De Bruyne (10e, 59e), Lukaku (76e)

La suite après cette publicité

Ligue B :
Groupe 2 :
Hongrie 1-0 Géorgie : Kerkez (35e)
Ukraine 0-3 Irlande du Nord : Brown (9e, 61e), Price (22e)

Groupe 4 :
Pologne 6-0 Roumanie : Lewandowski (24e, sp, 47e, 86e), Ghita (49e, csc), Zielinksi (62e), Bednarek (66e)
Bosnie-Herzégovine 1-1 Suède : Alajbegovic (80e) pour la Bosnie ; Gyokeres (61e) pour la Suède

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Nations League
Belgique
Turquie

En savoir plus sur

UEFA Nations League UEFA Nations League
Belgique Flag Belgique
Turquie Flag Turquie
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier