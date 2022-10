Liga : Villarreal vient à bout d'Almeria, Girona prend un point contre Osasuna

La 11ème journée de Liga se poursuivait en début de soirée en Espagne avec deux rencontres : Girona accueillait Osasuna en Catalogne, tandis que Villarreal affrontait Almeria à la maison. Après l'ouverture du score de Kike Barja, entré en jeu rapidement après la blessure de Abde Ezzalzouli, le promu géronais a su trouver la solution pour égaliser, peu avant la pause, dans le sillage de David Lopez (45e+1) : un match plutôt équilibré entre deux équipes, qui se sont quittées sur un match nul assez logique (1-1), et marqué par de nombreuses fautes et avertissements. Dans l'autre rencontre de ce mini multiplex espagnol, Villarreal est parvenu à renverser Almeria, alors que la troupe d'Unai Emery était réduite à dix suite à l'expulsion d'Alejandro Baena pour un second carton jaune (57e). Ce dernier a mis son maillot sur sa tête, lors de la célébration de son but égalisateur (56e). La libération a eu lieu à la dernière seconde grâce à une réalisation de Nicolas Jackson (90e+4), sur un service de Dani Parejo qui s'est offert les deux passes décisives de son équipe. Sur le banc du Submarino Amarillo, Manuel Morlanes s'est, lui aussi, fait exclure par l'arbitre Ricardo De Burgos Bengoetxea (70e). A la demi-heure de jeu, Gonzalo Melero avait pourtant ouvert le score pour les Rojiblancos (32e).

La suite après cette publicité

Au classement, les Blanquivermells sortent de la zone rouge et se retrouvent désormais à la 17ème place, avant de jouer le Real Madrid à Bernabeu. Osasuna est désormais 8ème et accueillera Valladolid le weekend prochain. Villarreal pointe juste devant, à la 7ème position, et s'apprête à affronter Bilbao au Pays Basque. Almeria chute à la 13ème place à l'issue de cette journée et attend à la maison le Celta Vigo pour la 12ème journée de Liga.