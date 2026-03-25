EdF : la révélation de Kylian Mbappé sur le cas Zinedine Zidane
Sauf coup de théâtre, Zinedine Zidane remplacera Didier Deschamps à la tête des Bleus l’été prochain. Cette semaine, le président Philippe Diallo a d’ailleurs confirmé qu’il connaissait le nom du futur sélectionneur, sans pour autant dévoiler son identité. En conférence de presse ce mercredi soir, Kylian Mbappé a été invité à commenter la déclaration de son président, et la possibilité d’être entraîné par son idole de jeunesse.
«J’ai appris la déclaration de Philippe Diallo lors d’un événement avant-hier. On ne parle pas du successeur. Il y a une actualité plus pressante mais le débat va revenir sur la table cet été après la Coupe du monde de toute façon», a confié le capitaine des Bleus.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
CdM 2026 : les supporters sénégalais et algériens devront payer 15 000 $ pour aller aux Etats Unis
Explorer