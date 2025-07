Ligue1+ : l’appel du pied de Nicolas De Tavernost à Canal+

Ligue1+. Il va falloir s’habituer à ce nouveau nom dans le paysage du football français. La LFP et sa filiale commerciale, LFP Media, ont présenté ce jeudi leur plateforme pour la diffusion de 8 matchs par journée du championnat de France à partir de la rentrée prochaine, le 15 août. Le montage express de cette nouvelle chaîne se présente plutôt bien puisqu’elle sera disponible sur les quatre réseaux de télécommunications : Orange, SFR, Free et Bouygues. Le succès ne s’arrête pas là car DAZN distribuera aussi le contenu après avoir signé un accord jusqu’en 2029 avec la ligue.

D’autres streamers sont espérés dans les prochains jours. Les négociations avancent plutôt vite et bien d’après Nicolas De Tavernost, le nouveau directeur général de LFP Média, présent sur les ondes de RMC ce soir pour poursuivre la présentation du nouveau média foot. «On a eu un accueil formidable des distributeurs en signant dans un temps record», assure le dirigeant. «Tout le monde a signé pour la multi-distribution», poursuit-il avant d’admettre à son grand regret «à l’exception de Canal+ malheureusement.» La chaîne cryptée reste pour le moment en dehors du jeu, comme l’avait expliqué Maxime Saada fin juin.

De Tavernost à propos de Canal+ : «la porte est ouverte»

Elle aura tout de même la possibilité via son accord de distribution avec BeIN Sports de diffuser la seule rencontre détenue par la télévision qatarie pour la saison à venir. «BeIN Sports a donné sa distribution à Canal+. Je pense que ce n’est pas le souhait de Canal. BeIN Sports a un accord avec Canal. Il y a un match qui nous manque et la saison prochaine (2026/2027, ndlr), on aura l’intégralité de la Ligue 1», précise le DG, qui tente de renouer le dialogue avec le diffuseur historique de la Ligue 1. Selon lui, Canal est un acteur indissociable du foot français.

«Je souhaite être distribué partout. La porte est ouverte (à Canal+). Je ne parie jamais sur l’échec. On n’avait pas de proposition alternative. Je n’imagine pas que Canal + qui aime le foot parie sur l’échec d’une chaîne. On a une Ligue 1 de qualité, formidable. On ne peut pas parier sur l’échec du foot. Notre slogan sera : "Notre football.» D’après le patron de Canal+, les conditions ne sont pas réunies pour que son groupe soit un distributeur de la Ligue 1 évoquant de profonds désaccord sur le prix de l’abonnement (14,99 € avec un engagement de 12 mois, ou 19,99 € par mois sans engagement en plus de 9,99 €/mois sans engagement pour les -26 ans).

De Tavernost tend la main à Saada

De Tavernost refuse de perdre espoir alors qu’il insiste sur le fait que les clubs auront moins de revenus les deux prochaines années. «Ce qui a changé, c’est que c’est la chaîne des clubs, on a fait beaucoup de boulot en un mois pour convaincre tous les distributeurs. J’espère que Canal proposera cette chaîne à ses abonnés. Maxime Saada est un grand professionnel. J’ai bon espoir. Il faut qu’on réussisse cette chaîne. Je ne ferai rien pour me fâcher avec Canal.» La main est tendue mais la chaîne cryptée ne semble pas encore prête à la saisir…