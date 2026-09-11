Ballon d’Or : Ousmane Dembélé passe aux aveux

Mardi, France Football a dévoilé la liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or 2026. Ousmane Dembélé (29 ans) en fait partie. Ce vendredi, le tenant du titre s’est confié lors d’un long entretien à The Athletic. L’un des journalistes lui a d’ailleurs demandé si son titre l’an dernier a changé sa vie. « Je ne pense pas que cela ait vraiment changé ma vie, même si c’était incroyable. Quand on est petit, on rêve de gagner ce genre de trophée individuel — même si ce n’était ni un objectif, ni une obsession pour moi. Mais c’était incroyable quand Ronaldinho m’a donné ce trophée. J’ai ressenti beaucoup de fierté pour moi-même, pour toute ma famille, pour tous ceux avec qui j’ai aussi côtoyé. Ils étaient super contents pour moi. C’est un moment unique dont je me souviendrai toute ma vie. »

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Ses coéquipiers aussi. Interrogé aussi par le média anglais, Fabian Ruiz, qui le décrit comme fondamental pour le PSG, a confié à son sujet : « c’est pour cela qu’il a remporté le Ballon d’Or l’an dernier, parce que c’est un joueur qui se démarque des autres, par ses capacités, sa façon de jouer des deux pieds, sa vitesse, pour les buts qu’il marque. Défensivement, il nous aide beaucoup, ce qui est important pour nous en tant que milieux de terrain. «Je mentionnerais aussi la partie humaine, que personne ne voit, seulement ceux d’entre nous qui sont ici avec lui, ceux d’entre nous qui apprécient sa présence au quotidien. C’est une personne incroyable qui vous rend meilleur, qui vous aide, qui transmet le bonheur dans la loge. Je mettrais ça en avant tout.» Kvara, qui est du même avis, a ajouté qu’il volerait bien quelques qualités de son coéquipier. « Sa capacité à jouer des deux pieds, la façon dont il garde le ballon et accélère avec lui. Je ne l’avais jamais vu avant de venir ici. Son talent est d’un autre niveau. » Dembouz appréciera.