Premier League : Wolverhampton résiste à Everton

La dixième journée de Premier League se terminait ce lundi avec une belle affiche entre Wolverhampton (11e) et Everton (9e). Sur sa pelouse du Molineux Stadium, Wolverhampton a démarré fort avec le but refusé pour hors-jeu à Hwang Hee-Chan (15e). Ce n'était que partie remise puisque dans la foulée, Max Kilman a marqué pour la formation de Bruno Lage (1-0, 28e). Dominateurs, les Wolves ont même doublé la mise via Raul Jimenez juste après (2-0, 32e).

Au retour des vestiaires, la physionomie de ce match changeait totalement et Everton poussait fort contre une équipe de Wolverhampton qui reculait de plus en plus. Cela débouchait d'ailleurs à la réduction du score d'Alex Iwobi (2-1, 66e). Malgré un long siège sur son but, Wolverhampton s'impose 2-1 et prend la septième place de Premier League. Everton est désormais dixième derrière son bourreau du soir.

Le classement de la Premier League