FC Barcelone : coup de théâtre pour l’avenir de Robert Lewandowski

Privé de titres pour cette saison actuelle, le FC Barcelone a encore l’objectif de terminer à la deuxième place du championnat d’Espagne avant la fin de la saison. Mais en parallèle, la direction du club travaille surtout sur la saison prochaine et cherche à rebondir. Cela passera forcément par le mercato et Deco, le directeur sportif du club catalan, devrait rencontrer plusieurs agents la semaine prochaine, dont Pini Zahavi. L’Israélien discutera de nombreux sujets avec le Barça, mais notamment de Robert Lewandowski (35 ans).

En effet, le cas de l’attaquant polonais deviendrait un sujet épineux en interne. Sous contrat jusqu’en 2026, le Polonais, qui aura 36 ans l’année prochaine, disputera sa troisième année avec le Barça et aura un salaire évolutif de plus de trente millions d’euros. De plus, son année de contrat supplémentaire s’activera automatiquement s’il dispute 55% des matches la saison prochaine. Et même s’il est le meilleur buteur de l’équipe cette saison avec 24 buts, toutes ces raisons obligent le Barça à discuter de son avenir.

Une chose est sûre, l’avenir du Polonais sera toutefois traité avec le plus grand respect par le club. Mais selon Sport, Xavi veut révolutionner l’attaque du Barça la saison prochaine et considère le Polonais comme remplaçable. Il estime que l’ex-Bavarois ne reviendra probablement pas à son meilleur niveau et que le fait de se débarrasser de son salaire faciliterait l’arrivée d’autres joueurs. Une revalorisation salariale pourrait lui être demandée, alors que le club catalan espère voir une belle offre arriver pour en discuter avec l’entourage du joueur.

Une situation compliquée à gérer, mais de son côté, Robert Lewandowski souhaite rester au Barça la saison prochaine et n’étudie aucune autre possibilité, lui et sa famille se sentant très bien dans la ville. RL9 pense être encore en forme physiquement pour la saison prochaine. De plus, il pense qu’avec quelques ajustements et l’éclosion des jeunes joueurs, le Barça aura l’effectif nécessaire pour se battre à nouveau au premier plan la saison prochaine.