FIFA 22 : la nouvelle Team of the Week est tombée !

C'est un moment attendu chaque semaine par tous les amateurs de FIFA Ultimate Team. La team of the week (la numéro 6 cette saison) est tombée et elle a de quoi ravir les joueurs de FIFA 22. On y retrouve un Mohamed Salah atomique, un David Alaba ultra-complet ou encore un Youcef Atal explosif avec 94 en vitesse. Tout cela vous est expliqué dans le premier épisode de FUT Express !

