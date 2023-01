Le PSG ne veut pas jouer au Stade de France

Ce n’est plus un secret pour personne : Nasser al-Khelaïfi, président du PSG depuis 2011, aimerait racheter le Parc des Princes afin d’agrandir l’enceinte et de rivaliser avec ses concurrents européens. Une envie non-partagée par la mairie de Paris, et qui avait d’ailleurs poussé NAK à menacer de quitter le stade en décembre dernier dans L’Équipe. Mais visiblement, ce ne sera pas pour délocaliser les matchs du club au Stade de France.

En effet, Pierre Coppey, président du Stade de France, a confié dans un entretien accordé au Journal Du Dimanche avoir proposé ses services au PSG, des services finalement repoussés par le club de la capitale : «Cela fait 30 ans que nous proposons au PSG de jouer au Stade de France. Mais les dirigeants et les supporters nous ont toujours répondu ne pas être intéressés», a-t-il déclaré. Le flou règne toujours.

